A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2024: Motorlu bisiklet, beyaz eşya, L koltuk… A101 aktüel indirimli ürünleri bu Perşembe raflarda!

A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2024 Perşembe günü için yayına verildi. Her Perşembe günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara dizen dev market zincirinde haftanın fırsatları belli oldu. A101'de bu Perşembe televizyon, akıllı saat, hard disk, beyaz eşya, küçük ev aletleri, L koltuk, masa takımı gibi birçok ürün alıcısıyla buluşuyor. 14.990 TL fiyatıyla Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet ise bu haftanın yıldızları arasında yerini aldı. Alışveriş severler şimdiden listelerini çıkardı. Peki, Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte, 4 Nisan 2024 A101 katalog aktüel indirimleri...