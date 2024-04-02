Giriş Tarihi: 02.04.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
11:30
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2024: Motorlu bisiklet, beyaz eşya, L koltuk… A101 aktüel indirimli ürünleri bu Perşembe raflarda!
A101 aktüel ürünler kataloğu 4 Nisan 2024 yayınlandı. Dev market zincirinin bu Perşembe satışa çıkaracağı indirimli ürünleri belli oldu. Yayınlanan Aldın Aldın kataloğuna göre; televizyon, kulaklık, süpürge, kahve ve baharat öğütücü, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, erkek bakım seti, masa takımı, mutfak gereçleri, bebek ürünleri ve oyuncak çeşitleri bu Perşembe raflarda yerini alıyor. Öte yandan elektrikli motorlu bisiklet, beyaz eşya, L koltuk haftanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Peki, A101 katalog aktüel indirimleri tam liste ile A101'de bu hafta neler var? İşte, 4 Nisan A101 aktüel kataloğu...