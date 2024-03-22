Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN | Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT Spor ekranlarında!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:12

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN | Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT Spor ekranlarında!

Türkiye Macaristan ile hazırlık maçına çıkıyor. EURO 2024 maçlarına hazırlanan A Milli Takım'ın Budapeşte'ye konuk olacağı ilk maçı bugün oynanıyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbol severler 'Macaristan Türkiye maçı canlı izle' başlıklı araştırmalarını radara aldı. Şifresiz olarak yayımlanacak mücadele TRT Spor canlı maç izle ekranı üzerinden takip edilecek. Karşılaşmada ilk düdüğün çalmasıyla birlikte 'milli maç izle' en çok aranan listesinde yerini alıyor. Peki; Macaristan Türkiye maçı canlı yayın izle saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler...

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN | Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT Spor ekranlarında!

Macaristan Türkiye maçı canlı izle TRT Spor ekranı başında yerler alındı. Türkiye'nin hazırlık maçı mücadelesini takip etmeye hazırlanan taraftarlar öte yandan teknik adam Montella'nın ilk 11 kadrosuna odaklanmış durumda. Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu'nun aday kadrodan çıkarılması ardından hangi isimlerin maçta süre alacağı merak konusu. Peki; Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden izlenir? İşte, milli maç izle ekranı...

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN | Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT Spor ekranlarında!

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, EURO 2024 hazırlık maçında Macaristan'a konuk oluyor. Milli maç 22 Mart Cuma günü (bugün) TSİ 22.45'te Puskas Arena'da oynanacak.

Mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN | Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT Spor ekranlarında!

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan Türkiye maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN | Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT Spor ekranlarında!

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

Milli maçı canlı yayın ile takip etmek için aşağıdaki linke tıklayınız:

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ MAÇ CANLI YAYIN | Macaristan Türkiye maçı canlı izle şifresiz TRT Spor ekranlarında!

MİLLİ MAÇ PROGRAMI

22 Mart Cuma:

TSİ 22.45 Macaristan-Türkiye (Puskas Arena)

26 Mart Salı:

TSİ 22.45 Avusturya-Türkiye (Ernst Happel)

SON DAKİKA