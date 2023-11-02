Giriş Tarihi: 02.11.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:04

4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat - Engin

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltında! Polis, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan Polat çiftini, dün gece yarısı Çekmeköy'deki evlerinden gözaltına aldı. 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; ulaşılan deliller ise şoke etti. İşte Dilan Polat ile Engin Polat'ın ve bağlantılı oldukları isimlerin adreslerinden çıkanlar...