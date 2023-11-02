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Haberler Galeri 4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...
Giriş Tarihi: 02.11.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:04

4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat - Engin
Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltında! Polis, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan Polat çiftini, dün gece yarısı Çekmeköy'deki evlerinden gözaltına aldı. 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; ulaşılan deliller ise şoke etti. İşte Dilan Polat ile Engin Polat'ın ve bağlantılı oldukları isimlerin adreslerinden çıkanlar...

Emir SOMER
4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...

Haklarında soruşturma açılan, mal varlıklarına el konulan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat dün sabaha karşı İstanbul'daki evlerinden gözaltına alınmıştı. Operasyonun detayları ortaya çıktı...

4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...

Bir zamanlar oldukça mütevazı bir hayat yaşayıp, doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat'ın sosyal medya fenomenliğiyle başlayan ünü yakın zamanda adeta bir patroniçeye dönüşmüştü. Kısa sürede büyük bir servetin sahibi olan Polat çifti ve yakınları aşırı harcamaları ve lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.

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4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...

Polat ailesinin servetinin yasa dışı yollarla edinildiğine dair haberler gündeme bomba gibi düşmüş Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında vergi kaçırma, kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat - Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltında!

4 ayrı suçtan 17 gözaltı! Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Evlerinden 80 döküman, 350 mermi...

4 SUÇTAN 17 GÖZALTI!

Polis, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan Polat çiftini, dün gece yarısı Çekmeköy'deki evlerinden gözaltına aldı.

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