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Haberler Galeri 45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? “Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim"
Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:24

45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? “Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim"

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar sevgili mi oldu? Çeşme tatilinden dönen ünlü manken Çağla Şıkel, Nişantaşı'nda görüntülendi. Çağla Şıkel, renkli elbisesi ve terlikleriyle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta eski sevgilisi Nail Gönenli ile hakkında barıştıkları iddiası çıkan Şıkel, konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin hem aşkı hem ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulmuştu. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim

Ünlü manken Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile görüntülenmişti.

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45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim

Çeşme'de tatilin keyfini çıkaran Çağla Şıkel, İstanbul'a geri döndü. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan isim, yaz kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim

"VÜCUDA FAYDALI"

Buz dolu fıçıya giren Şıkel, "Sizden sonra herkes yapmaya başladı" sözlerine, "Ne kadar mutlu... Önemli olan, 'bu işte bir şey var' deyip, deneyimlemeleri.. Gerçekten sağlıklı ve vücuda faydalı... Gördükçe mutlu oluyorum. Başlatmış olmak önemli değil; yeter ki insanlara sağlık adına bir şeye teşvik etmiş olayım. Yaz-kış devam ben artık" ifadelerini kullandı.

"BANA ÇOK ŞEY KATTI"

İki gün karanlık kulübede kalan sunucu eleştirilmesine, "Biz karanlıkta kalamayız, hemen mum yakma ihtiyacı hissederiz. Oradaki hiçbir şeysiz olma hali... Onu deneyimlemek istedim. Bana çok şey kattı. Evde deneyenler olabilir. Eleştirilere her zaman açığım. Yeniliklere ve yeni şeyleri deneyimlemeye, kendimi keşfedecek çok bucak olduğunu düşünüyorum. Yapmaya devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim

"ARKADAŞ OLMAYI BAŞARABİLİYORUZ"

Milliyet'in haberine göre; Nail Gönenli ile barıştığı yönünde haberlere Şıkel, "Geçen Çeşme'de dışarı çıkmıştık. El ele diye yazdılar ama değildik. O gün Nail de söyledi, 'Artık bir aile ve arkadaş gibi olduk' dedi. Nail, tüm ailemde sevilen bir insan. Biz sevgili olarak oraya kadar yaptık. Arkadaş olmayı başarabiliyoruz. Bunun altında 'yeniden' düşüncesi yanlış. Yeniden olsa zaten olurdu. Biz birbirimizi inciterek ayrılmadık. O yüzden arkadaş kalabiliyoruz. Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim" şeklinde konuştu.

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