Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
08:24
45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? “Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim"
Çağla Şıkel ile Nail Gönenli tekrar sevgili mi oldu? Çeşme tatilinden dönen ünlü manken Çağla Şıkel, Nişantaşı'nda görüntülendi. Çağla Şıkel, renkli elbisesi ve terlikleriyle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta eski sevgilisi Nail Gönenli ile hakkında barıştıkları iddiası çıkan Şıkel, konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…