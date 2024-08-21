45 yaşındaki Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli’ye geri mi döndü? “Böyle bir insanı kaybetmek istemezdim"

"VÜCUDA FAYDALI"

Buz dolu fıçıya giren Şıkel, "Sizden sonra herkes yapmaya başladı" sözlerine, "Ne kadar mutlu... Önemli olan, 'bu işte bir şey var' deyip, deneyimlemeleri.. Gerçekten sağlıklı ve vücuda faydalı... Gördükçe mutlu oluyorum. Başlatmış olmak önemli değil; yeter ki insanlara sağlık adına bir şeye teşvik etmiş olayım. Yaz-kış devam ben artık" ifadelerini kullandı.

"BANA ÇOK ŞEY KATTI"

İki gün karanlık kulübede kalan sunucu eleştirilmesine, "Biz karanlıkta kalamayız, hemen mum yakma ihtiyacı hissederiz. Oradaki hiçbir şeysiz olma hali... Onu deneyimlemek istedim. Bana çok şey kattı. Evde deneyenler olabilir. Eleştirilere her zaman açığım. Yeniliklere ve yeni şeyleri deneyimlemeye, kendimi keşfedecek çok bucak olduğunu düşünüyorum. Yapmaya devam ediyorum" açıklamasını yaptı.