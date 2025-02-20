9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı

"Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti. Demek ki o da benim gibi bol çocuk seviyor. Çocuklar iyidir, büyük aile olmak, onları büyütmek, iş sahibi yapmak, dertlerini ve mutluluklarını paylaşmak dünyanın en güzel şeyi."