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Haberler Galeri 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:57

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 61 yaşında olmasına rağmen dinç ve enerjik haliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dokuz çocuk babası olan sanatçı, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise genç ve zinde kalmasının sırrını gözler önüne serdi. İşte takipçilerinden tam not alan o anlar...

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı

Adeta yıllara meydan okuyan İzzet Yıldızhan, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın 13. defa baba olmasının üzerine 9 çocuk sahibi İzzet Yıldızhan yorumu ile gündeme gelmişti.

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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı

"Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti. Demek ki o da benim gibi bol çocuk seviyor. Çocuklar iyidir, büyük aile olmak, onları büyütmek, iş sahibi yapmak, dertlerini ve mutluluklarını paylaşmak dünyanın en güzel şeyi."

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı

İzzet Yıldızhan zaman zaman çocukları ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yapıyor. 9 çocuk babası olan ünlü isim hayranlarının da yakın markajında. Ancak bu sefer ünlü isim fit haliyle gündeme geldi. Menajerinin kendisini spor yaparken paylaştığı anlar kısa sürede büyük beğeni topladı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan yıllara böyle meydan okuyor! Fit kalma sırrını sosyal medya hesabından paylaştı

İzzet Yıldızhan'ın spor salonundan çıkmadığı konuşuluyor. Ünlü ismin sabah erken saatlerde spora gittiği ve ağırlık çalıştığı öğrenildi.

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