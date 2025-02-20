İzzet Yıldızhan fit kalma sırrını paylaştı | Video
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, 61 yaşında olmasına rağmen dinç ve enerjik haliyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dokuz çocuk babası olan sanatçı, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam tarzıyla hayranlarının beğenisini kazanıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise genç ve zinde kalmasının sırrını gözler önüne serdi. İşte takipçilerinden tam not alan o anlar...
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