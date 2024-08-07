Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
09:32
Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!
Bali Tatilinden sonra soluğu Çeşme'de ailesinin yanında alan Çağla Şıkel'den güzel haber geldi. Bu yaz bir yandan çalışırken bir yandan da tatilini dolu dolu geçiren Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli'ye de döndü. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ayrılığa daha fazla dayanamadı. Yeniden bir araya gelen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, Çeşme'de sabahın ilk ışıklarında bir eğlence mekânından çıkarken görüntülendi. İşte yeniden alevlenen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkının belgesi...