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Haberler Galeri Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!
Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:32

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!

Bali Tatilinden sonra soluğu Çeşme'de ailesinin yanında alan Çağla Şıkel'den güzel haber geldi. Bu yaz bir yandan çalışırken bir yandan da tatilini dolu dolu geçiren Çağla Şıkel eski aşkı Nail Gönenli'ye de döndü. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ayrılığa daha fazla dayanamadı. Yeniden bir araya gelen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, Çeşme'de sabahın ilk ışıklarında bir eğlence mekânından çıkarken görüntülendi. İşte yeniden alevlenen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkının belgesi...

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!

Birbirlerine çok yakıştırılan hatta evlilik haberleri beklenen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dost kalabildiklerini her fırsatta dile getiren ikili ayrılığa daha fazla dayanamadı. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

İşte yeniden alevlenen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkının belgesi...

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!

Bali Tatilinden sonra soluğu Çeşme'de ailesinin yanında alan Çağla Şıkel, barıştığı sevgilisi Nail Gönenli ile sabahın ilk ışıklarında bir eğlence mekânından çıkarken görüntülendi.

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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!

Bir süre önce Bali'de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları hayranlarından büyük ilgi gördü. Güzel anne bu süreçte eşsiz deneyimler yaşasa da aklı da çocuklarındaydı...

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!

Sayılı gün geçti Çağla Şıkel'in Bali tatili de bitti...

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!

Bali tatilinde muhteşem doğa olaylarına şahit olan ve şelalede ıslanan Çağla Şıkel, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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