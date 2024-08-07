Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı yeniden alevlendi! Birlikte sabahladılar!

Birbirlerine çok yakıştırılan hatta evlilik haberleri beklenen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dost kalabildiklerini her fırsatta dile getiren ikili ayrılığa daha fazla dayanamadı. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

İşte yeniden alevlenen Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkının belgesi...