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Haberler Galeri Duayen sanatçı Ayla Algan'a veda! "Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?"
Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:02

Duayen sanatçı Ayla Algan'a veda! "Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?"

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Ayla Algan'ın yılbaşında çektiği bir video, sevenlerini derinden yaralamıştı. Ayla Algan, videoda 2024 yılı için barış, sevgi ve sıhhat dileklerinde bulunmuştu. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından duayen sanatçı Ayla Algan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Ayla Algan Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Duayen sanatçı Ayla Algan’a veda! Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitiren Ayla Algan son yolculuğuna uğurlanıyor... Duayen sanatçı için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapıldı.

Duayen sanatçı Ayla Algan’a veda! Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?

Ayla Algan'ın dostları ve öğrencilerinin hazır bulunduğu törende sanatçının yakın dostu Aliye Uzunatağan veda konuşması ile herkesi hüzünlendirdi.

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Duayen sanatçı Ayla Algan’a veda! Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?

BAŞIM SIKIŞINCA KİME TELEFON EDECEĞİM BEN?

"Ben onu gülerek, severek, ona hayran büyüdüm. Aliye abla tam bir sanatçıydı. Bana ölümden korkmamayı Ayla Abla öğretti. Ölüm bir uyku bak Shakespeare'e kaç yıl öncesinden derdi. Sonra büyüdük, arkadaş olduk. Kadınca konuları konuşmaya başladı. İnsanın iyi bir oyuncu olmayı için egolarını yok etmesi gerektiğini söylerdi. Ben de yok ettim. O kadar çok soru sormayı öğretti ki.. O benim hem hocam oldu, hem ablam oldu. O kadar güzel sesi vardı ki… O kadar iyi bir insandı ki… Saf insandı. Nurlarda uyusun. Ödülleri çok umursamazdı, bana da 'umursama' derdi. Bunlar bizi şımartabilir, egomuzu büyütebilir derdi. Ben de ortaya koymam ödüllerimi… O kadar çok şey öğrendim ki ondan. Seni çok çok özleyeceğim. Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben? Canım benim!"

Duayen sanatçı Ayla Algan’a veda! Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?

SEVİ ALGAN (KIZI): BEN ANNEMİ HEP PAYLAŞMAK ZORUNDA KALDIM

"Ben annemi hep paylaşmak zorunda kaldım. Almanya'daki işçilerle, çocuklarla… Onlar da Türk tiyatrosunu öğrensinler derdi. Çok erken büyümek zorunda kaldım. 5 yaşında kendi başıma uçakla seyahat ediyordum. Hastanede hasta yatarken annem yanımda olurdu. Biri gelip anneme selam verdiğinde annem onlarla ilgilenmekten beni unuturdu... Kolay tarafları da vardı, zor tarafları da. Sahne onun eviydi. Evliliği de tiyatro gibiydi. Yataktan kalktım. Zangır zangır titriyor.. Deprem oluyor herhalde diye düşündüm. Aşağıya indim annemle babam tiyatro kavgası yapıyorlar. Gündelik hayatı bile böyle yaşardı. En kötü kokan yere bile gül gibi kokuyor derdi. Ben de öğrendim büyüdükçe. Öğrenmek zorunda kalıyorsun… "

Duayen sanatçı Ayla Algan’a veda! Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından duayen sanatçı Ayla Algan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi.

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