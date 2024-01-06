Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:02
Duayen sanatçı Ayla Algan'a veda! "Başım sıkışınca kime telefon edeceğim ben?"
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncu Ayla Algan'ın yılbaşında çektiği bir video, sevenlerini derinden yaralamıştı. Ayla Algan, videoda 2024 yılı için barış, sevgi ve sıhhat dileklerinde bulunmuştu. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenin ardından duayen sanatçı Ayla Algan'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Ayla Algan Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.