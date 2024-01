Duayen sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.01.2024 | 16:22 İSTANBUL'da geçirdiği beyin kanaması sonrası 86 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ayla Algan, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz perşembe akşamı geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan (86) için sabah saatlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Algan?ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Taziyeleri Ayla Algan?ın kızı Sevi Algan'ın kabul ettiği cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli Belediye başkan adayı Aylin Kotil, Erdal Özyağcılar, Zafer Algöz, Bennu Yıldırımlar, Bülent Emin Yarar, Şehsuvar Aktaş, Alper Kul, Kerem Alışık, Orhan Gencebay ve Sevim Emre?nin de aralarında bulunduğu siyaset ve sanat dünyasından isimlerin yanı sıra öğrencileri ve hayranları katıldı.Kızı Sevi Algan, Türk bayrağına sarılı tabuta çiçek bırakarak annesinin fotoğrafını öptü. Öğle namazının ardından Ayla Algan'ın cenaze namazı kılındı. Algan'ın İpek Can adlı öğrencisi cenaze namazı boyunca tabutun başından ayrılmadı. Cenaze namazı sonrasında alkışlar eşliğinde uğurlanan oyuncu Ayla Algan, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.Sevi Algan, annesinin hayat dolu bir insan olduğunu ifade ederek Yaşamın içinde üniversite talebesi gibi, belki ondan da fazla, yaşam dolu. Hatta Kadir Has Üniversitesi?ndeki hocamıza demiş ki; "Beni de alır mısın yüksek lisansa, ben de tez vermek istiyorum." Yaşam doluydu. Balkonu temizliyordu, bir yandan yemek yapıyordu, bir yandan şarkı söylüyordu, bir yandan öğrencisi geldiği zaman anında ?Hadi sen de şunu yap? diyordu. Böyle yaşam doluydu. Yani bize düşmez ama sanki biraz erken gitti gibi geldi. 10 yıl daha bizimle birlikte olabilirdi gibi geldi ama işte bilemeyiz. Onun için içim rahat. Seyirciler benim de kardeşim gibi, bütün hayatım boyunca birlikte paylaştım onları. Onun için ne verebilirsek vermeye devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Onun bize aktardıklarını ben de öğrencilerime aktaracağım. Şöyle ki en çok şeyi söylerdi. Yaratıcı olmamızı söylerdi" dedi.Sanatçı Orhan Gencebay ise Ayla hanım, sevgili ablamız harika bir insandı. Çok iyi bir sanatçıydı. Hem tiyatro alanında hem müzik anlamında? Biz onu yıllar öncesinden beri, müziğe olan ilgisinden dolayı çok beraber olduk. Beraber de çalışmalar yaptık. Albüm falan yapmadık ama ben onları, onu biliyorum. Yurt dışında da çok görev yaptı bu konuda. Hem tiyatro hem müzik alanında süperdi. İnsan olarak süperdi, Allah gani gani rahmet eylesin diye konuştu.Ayla Algan'ın kıymetli bir sanatçı olduğunu belirten Zafer Algöz, Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapında bir sanatçıydı. Aynı zamanda kendi dilinin dışında başka dillerde de yeteneğini sergileyen bir ustaydı. Yetiştirmiş olduğu oyuncularla, kendi sanatçılığının dışında, oyunculuğunun dışında müthiş de bir sanatçıydı. Tabii, bizim kuşak hatırlar onu. Şimdiki kuşak ne yazık ki, Ayla Algan'ın ne kadar kıymetli olduğunu bilemeyecek. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin şeklinde konuştu.Erdal Özyağcılar, Alper Kul ile birlikte Ayla Algan'ın öğrencisi olduğunu hatırlatarak Benim yaşım 75, eski bir jenerasyonum. Yeni jenerasyon Alper. Yani biz hocamızı, ablamızı, annemizi kaybettik. Çok farklı bir insandı. Damarlarında devamlı tiyatro akan, tiyatro heyecanı olan, yaratıcılık olsun isterdi. Çalışın, çalışın ama önemli olan yaratıcılık derdi. Onun da bir kitabı var, yaratıcılık diye dedi.Alper Kul ise Yeni bir kitabı çıkmıştı, bir kaynak kitaptır. Kendisiyle en son bir ay önce o kitap hakkında konuşma şansımız oldu. Kendini Türk tiyatrosuna, insanları eğitmeye adamış bir kadın kendisi. Aynı zamanda hocamız. Hepimizin hocası, Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği önemli değerlerden birisi. Yani kelime olarak gerçekten kendini eğitime vakfetmiş bir insan diyebiliriz. Her anında motive ederdi. Abla-kardeş, anne-çocuk, usta-çırak, yönetmen-oyuncusu hep iç içeydi. Sevenlerinin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi Davut Gül de, Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerinin başı sağ olsun. Allah sabır versin, mekanı cennet olsun, üzgünüz şeklinde konuştu.