Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’dan oğulları Hüseyin Kaya’nın mezuniyetinde aile pozu!

Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
12:19
Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun oldu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi. Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!