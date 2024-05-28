Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’dan oğulları Hüseyin Kaya’nın mezuniyetinde aile pozu!

Hülya Avşar ile evliliğinin bitmesine sebep olan ilişkisini 2009 resmiyete döken Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç'dan 2014 yılında boşanmıştı. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğulları 17 yaşındaki Hüseyin Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi.