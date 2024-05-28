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Haberler Galeri Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!
Giriş Tarihi: 28.05.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:19

Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!

Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun oldu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi. Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!

Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’dan oğulları Hüseyin Kaya’nın mezuniyetinde aile pozu!

Hülya Avşar ile evliliğinin bitmesine sebep olan ilişkisini 2009 resmiyete döken Kaya Çilingiroğlu Feraye Tanyolaç'dan 2014 yılında boşanmıştı. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğulları 17 yaşındaki Hüseyin Kaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Eski eşler oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi.

Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’dan oğulları Hüseyin Kaya’nın mezuniyetinde aile pozu!

Çocuklarına olan düşkünlüğü ile bilinen Kaya Çilingiroğlu sık sık kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya paylaşımlarda bulunuyor. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan sonra hayatını birleştirdiği Feraye Tanyolaç'dan olan oğlu Hüseyin Kaya Çilingiroğlu mezun oldu.

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Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’dan oğulları Hüseyin Kaya’nın mezuniyetinde aile pozu!

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya'nın mezuniyetini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’dan oğulları Hüseyin Kaya’nın mezuniyetinde aile pozu!

İşte Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'dan oğulları Hüseyin Kaya'nın mezuniyetinde aile pozu!

Eski eşler mezuniyette bir arada! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’dan oğulları Hüseyin Kaya’nın mezuniyetinde aile pozu!
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