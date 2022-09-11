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Haberler Galeri Hadise ile ayrılığın eşiğinde olan Mehmet Dinçerler'den olay sözler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 15:05

Hadise ile ayrılığın eşiğinde olan Mehmet Dinçerler'den olay sözler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok!

Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor. Ünlü şarkıcı Hadise, geçen nisan ayında iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Hadise, sessizliği bozmuş bebek düşürmediğini ve bebek için tedavi de göremediğini açıklamıştı. Günler sonra Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu ama onun ki çok daha sert oldu. Mehmet Dinçerler "Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok" tweeti ile şoke etti!

Hadise ile ayrılığın eşiğinde olan Mehmet Dinçerler’den olay sözler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok!

Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor. Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor.

Hadise ile ayrılığın eşiğinde olan Mehmet Dinçerler’den olay sözler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok!

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Hadise, sessizliği bozmuş bebek düşürmediğini ve bebek için tedavi de göremediğini açıklamıştı.

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Hadise ile ayrılığın eşiğinde olan Mehmet Dinçerler’den olay sözler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok!

Günler sonra Mehmet Dinçerler de sessizliğini bozdu ama onun ki çok daha sert oldu.

Hadise ile ayrılığın eşiğinde olan Mehmet Dinçerler’den olay sözler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok!

"DON LASTİĞİ KADAR FAYDASI YOK"

İsim vermeden hamilelik iddiasını ortaya atan Bircan Bali'yi hedef alan Dinçerler, sert çıkıştı.

Hadise ile ayrılığın eşiğinde olan Mehmet Dinçerler’den olay sözler: Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok!

Mehmet Dinçerler "Bazı insanların bir don lastiği kadar faydası yok" tweeti ile şoke etti!

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