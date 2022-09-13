Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Mehmet Dinçerler’in Hadise paylaşımı kafaları karıştırdı! Kısa sürede sildi | Video

Hadise ve Mehmet Dinçerlerin boşanacakları konuşuluyordu. Çiftin evliliklerinde kriz haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler bir video paylaştı. Fanları Dinçerler’in paylaştığı videoda arkadan geçen, yüzü görünmeyen kişinin Hadise olduğunu öne sürdü. Mehmet Dinçerler ise bu videoyu kısa süre sonra kaldırdı ama takipçilerinin gözünden kaçmadı.