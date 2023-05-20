Hadise ile Murda’nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:38

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olarak Hadise hakkında pek çok iddia ortaya atılmış, bu iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Son olarak Hadise, "Sen Dönene Kadar" şarkısında Murda ile düet yaptı. İkilinin klipteki halleri ve sahnedeki samimi görüntüleri bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Hadise ile Murda'nın dikkat çeken samimi dansı...