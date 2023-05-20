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Haberler Galeri Hadise ile Murda'nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...
Giriş Tarihi: 20.05.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:38

Hadise ile Murda'nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmeler ile son dönemde magazin dünyasının en gözde isimleri arasında yer alıyor. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Hadise, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Mehmet Dinçerler'den boşanma sebebi olarak Hadise hakkında pek çok iddia ortaya atılmış, bu iddialardan biri de Hadise'nin rapçi Murda ile samimi halleri olmuştu. Son olarak Hadise, "Sen Dönene Kadar" şarkısında Murda ile düet yaptı. İkilinin klipteki halleri ve sahnedeki samimi görüntüleri bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Hadise ile Murda'nın dikkat çeken samimi dansı...

Hadise ile Murda’nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...

Ünlü popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz yıl mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak gözde çiftten 5 ay sonra üzücü haber gelmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler, evliliklerini sonlandırma kararı almıştı.

Hadise ile Murda’nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...

Özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmeyen Hadise'nin, boşanma sebebi olarak gösterilen iddialardan biri de rapçi Murda ile arasındaki yakınlıktı.

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Hadise ile Murda’nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...

Hatta Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den ayrılık nedeni olarak, Murda ile ettiği bu samimi dans olarak gösterilmişti.

Hadise ile Murda’nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...

Adı Murda ile anılan Hadise, kısa sürede hakkında çıkan aşk haberlerini yalanlamıştı.

Hadise ile Murda’nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...

YENİDEN BİR ARADA

Son olarak ikili, yeni şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.

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