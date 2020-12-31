Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim bu Akıncı? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

Kim bu ? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

Atv'nin merakla beklenen dizisi 1. bölüm ile 1 Ocak 2021 izleyiciyle buluşacak. Cuma akşamları saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Akıncı sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kim bu Akıncı? Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Akıncı 1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine 'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı. İşte Akıncı'nın yayınlanacak 1. bölümünden yeni kareler...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 13:05
Kim bu Akıncı? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

Atv'nin merakla beklenen dizisi 1. bölüm ile 1 Ocak 2021 izleyiciyle buluşacak. Cuma akşamları saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Akıncı sosyal medyada da ilgi odağı oldu. aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı. İşte Akıncı'nın yayınlanacak 1. bölümünden yeni kareler... Kim bu Akıncı?

Atv'de izleyici ile buluşacak olan 'Akıncı' dizisinin yayın tarihi belli oldu | Video

Kim bu Akıncı? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim bu Akıncı? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine 'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister.

Kim bu Akıncı? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

Kim bu Akıncı? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

Üç yıldır ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

SON DAKİKA