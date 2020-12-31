Kim bu Akıncı? Akıncı 1. bölüm ile nefes kesecek!

Atv'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1. bölüm ile 1 Ocak 2021 izleyiciyle buluşacak. Cuma akşamları saat 20.00'de ekranlara gelecek olan Akıncı sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kim bu Akıncı? Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Akıncı 1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı 1. bölüm fragmanları aksiyon sahneleri ile şimdiden oluşan hayranlarında büyük heyecan yarattı. İşte Akıncı'nın yayınlanacak 1. bölümünden yeni kareler...