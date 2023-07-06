Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Seray Sever ikizleriyle denizde! Seray Sever'in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 06.07.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 12:50

Seray Sever ikizleriyle denizde! Seray Sever'in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde ikizlerinin 1.yaş gününü sosyal medya hesabından paylaşan Sever'den kızlarıyla yeni paylaşım geldi. Son olarak Seray Sever, kızlarıyla deniz sezonunu açtı. İkiz kızlarıyla deniz ve kumsalda oyunlar oynayan oyuncunun fit hali de ilgi odağı oldu.

Seray Sever ikizleriyle denizde! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

2018 yılında 4 yıl birliktelik yaşadığı Eray Sünbül ile dünya evine giren ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 2022 yılının Nisan ayında ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşadı. Geçtiğimiz aylarda ikizlerinin 1.yaş gününü sosyal medya hesabından paylaşan Sever'den kızlarıyla yeni paylaşım geldi.

Seray Sever ikizleriyle denizde! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Ünlü çift, mutlulu evlilikleriyle magazin camiasında parmakla gösterilen çiftler arasına girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seray Sever ikizleriyle denizde! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

GEÇTİĞİMİZ YIL KIZLARINI KUCAKLARINA ALDILAR

Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı.

Seray Sever ikizleriyle denizde! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Son olarak Seray Sever, minik kızları Alya ve Sofia ile yeni bir paylaşım yaptı.

Seray Sever ikizleriyle denizde! Seray Sever’in ikizleriyle sevimli halleri ilgi odağı oldu!

Seray Sever tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. İkiz kızlarıyla deniz ve kumsalda oyunlar oynayan oyuncunun fit hali de dikkat çekti.

SON DAKİKA