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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya Bali'den öpücük attı! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Serenay yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:13

Serenay Sarıkaya Bali'den öpücük attı! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Serenay yaktı geçti!

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu Bali tatilinde almıştı. Serenay Sarıkaya'dan takipçilerine Bali'den öpücüklü fotoğraf geldi. Doğal ve makyajsız haliyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya sosyal medyada ilgi odağı oldu... İşte Serenay Sarıkaya'nın tatil pozları...

Serenay Sarıkaya Bali’den öpücük attı! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Serenay yaktı geçti!

Özel hayatıyla gündem olmayı başaran Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde oynadığı Aile dizisi final yapınca soluğu tatilde almıştı.

Serenay Sarıkaya Bali’den öpücük attı! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Serenay yaktı geçti!

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bali tatilinden kareleri hayranlarıyla paylaştı.

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Serenay Sarıkaya Bali’den öpücük attı! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Serenay yaktı geçti!

Doğal ve makyajsız haliyle beğeni toplayan Sarıkaya ilk tatil paylaşımına ise, "Kendini sevmek" notunu düşmüştü.

Serenay Sarıkaya Bali’den öpücük attı! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Serenay yaktı geçti!

Serenay'dan yeni tatil kareleri geldi.

Serenay Sarıkaya Bali’den öpücük attı! Tatil pozlarına yenilerini ekleyen Serenay yaktı geçti!

Serenay Sarıkaya, takipçilerine Bali'den öpücük attı...

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