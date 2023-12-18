Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! "Evet o benim"
Giriş Tarihi: 18.12.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 07:59

Serenay Sarıkaya'dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! "Evet o benim"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya'nın Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında da vokal yaptığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı geldi.

Serenay Sarıkaya’dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! Evet o benim

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizinde boy gösteriyor. Her hareketiyle konuşulan Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı geldi.

Serenay Sarıkaya’dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! Evet o benim

Sarıkaya, son olarak katıldığı İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Serenay Sarıkaya’dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! Evet o benim

31 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın siyah tül kombini göz doldurdu.

Serenay Sarıkaya’dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! Evet o benim

Sarıkaya ödül törenine hem tarzı hem de itiraflarıyla damgasını vurdu.

Serenay Sarıkaya’dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! Evet o benim

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

SON DAKİKA