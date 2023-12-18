Serenay Sarıkaya'dan aşka yeşil ışık! Serenay Sarıkaya Mert Demir itirafıyla olay oldu! "Evet o benim"

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizinde boy gösteriyor. Her hareketiyle konuşulan Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı geldi.