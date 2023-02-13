Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:40

SON DAKİKA: CZN Burak'tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?

Taha Duymaz'ın altında bulunduğu konuşulan enkazın başından paylaşımda bulunan CZN Burak, fenomen Taha Duymaz hakkında son bilgiyi paylaştı. Taha Duymaz'ın ablası ve kardeşinin de bulunduğu enkaz çalışmalarından paylaşımlarda bulunan CZN Burak daha sonrasında ise sosyal medyadan takipçilerine isyanda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan ünlü isimlerden biri de kendisi de Hataylı olan CZN Burak idi. Depremin 8. gününde CZN Burak paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaştı.