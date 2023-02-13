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Haberler Galeri SON DAKİKA: CZN Burak'tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?
Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:40

SON DAKİKA: CZN Burak'tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?

Taha Duymaz'ın altında bulunduğu konuşulan enkazın başından paylaşımda bulunan CZN Burak, fenomen Taha Duymaz hakkında son bilgiyi paylaştı. Taha Duymaz'ın ablası ve kardeşinin de bulunduğu enkaz çalışmalarından paylaşımlarda bulunan CZN Burak daha sonrasında ise sosyal medyadan takipçilerine isyanda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan ünlü isimlerden biri de kendisi de Hataylı olan CZN Burak idi. Depremin 8. gününde CZN Burak paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaştı.

SON DAKİKA: CZN Burak’tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ'DAN YENİ HABER VAR!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz'nın bulundupu enkazın başından yeni bir paylaşım geldi. Taha Duymaz ile ilgili bilgiyi Hataylı CZN Burak verdi...

SON DAKİKA: CZN Burak’tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılmasıyla ilgili seferber olan ünlü isimlerden biri de kendisi de Hataylı olan CZN Burak idi.

"Taha Duymaz kardeşimiz ile ilgili bilgi almaya çalıştım öğrenebildiğim son durum budur" diyerek video paylaştı.

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SON DAKİKA: CZN Burak’tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?

Depremin 8. gününde CZN Burak paylaştığı video ile Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaştı.

Taha Duymaz bulundu mu? CZN Burak, enkaz altında kalan Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri böyle duyurdu

SON DAKİKA: CZN Burak’tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?

Taha Duymaz'ın ablası ve kardeşinin de bulunduğu enkaz çalışmalarından paylaşımlarda bulunan CZN Burak daha sonrasında ise sosyal medyadan takipçilerine isyanda bulundu.

"Lütfen biraz anlayış binlerce kişi var mağdur olan yakınını kaybeden, lütfen biraz anlayış" diyen CZN Burak kendisinin de Hataylı olduğunu ve yanında olması gereken akrabalarının da olduğunu dile getirerek sürekli Taha ile ilgili bilgi almak isteyen takipçilerinden anlayış istedi.

CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: "Lütfen biraz anlayış..." | Video

SON DAKİKA: CZN Burak’tan Taha Duymaz isyanı! Sosyal medya çarpıcı iddiaları konuşuyor! Taha Duymaz yaşıyor mu? öldü mü?

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ENKAZDAN ÇIKTI MI?

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber olmuştu.

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