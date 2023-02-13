Enkaz altındaki Taha Duymaz’ın son durumu ne? Ablası ve abisi iddialara isyan etti: "Acımızı yaşayamıyoruz" | Video

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri paylaşmasıyla kısa sürede insanların sevgisini kazanan genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığını gözyaşlarıyla duyuran ablası Semiha Duymaz ve abisi Emre Duymaz çıkan iddialara böyle yanıt verdi...