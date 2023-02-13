CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine böyle cevap verdi: "Lütfen biraz anlayış..." | Video

Sosyal medya kullanıcıları fenomen Taha Duymaz'ın akıbetini merak ediyor! SON DAKİKA: Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? CZN Burak, Taha Duymaz yaşıyor mu? diye soran takipçilerine; "Arkadaşlar bana hep Taha’yı soruyorsunuz. Ben Taha’ya elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ekiplerle de çalışıyorum ama ben Hatay'lıyım ve benimde burada akrabalarım var. Benim onları da görmem gerekiyor. Onların da yanına gelmem gerekiyor. Lütfen biraz anlayış, arkadaşlar." diyerek sitem etti.