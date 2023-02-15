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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen Adana'daki yıkım kararı alınan evini paylaştı "Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil"
Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 15:52

Yeliz Yeşilmen Adana'daki yıkım kararı alınan evini paylaştı "Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can kaybına sebep olurken yıkımların yanı sıra ağır hasarlı binalar da büyük tehlike arz ediyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Adana'da ailesi yaşayan ve çocukluğu da orada geçen Yeliz Yeşilmen depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşadı, anne ve babasına sağ salim kavuşan oyuncu yıkım kararı alınan evlerinin son halini yayınlayarak duygularını anlattı. Yeliz Yeşilmen'in "Anılarım yıkılmak üzere..." dediği paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi...

Yeliz Yeşilmen Adana’daki yıkım kararı alınan evini paylaştı Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil

Kendisi de Adanalı olan Yeliz Yeşilmen depremde hayatını kaybeden yakınları ağlıyor. Yeliz Yeşilmen'in anne ve babasının yaşadığı, çocukluğunun geçtiği evleri de deprem büyük hasar aldı.

Yeliz Yeşilmen Adana’daki yıkım kararı alınan evini paylaştı Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can kaybına sebep olurken yıkımların yanı sıra ağır hasarlı binalar da büyük tehlike arz ediyor.

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Yeliz Yeşilmen Adana’daki yıkım kararı alınan evini paylaştı Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil

Depremin vurduğu illerden biri olan Adana'da ailesi yaşayan ve çocukluğu da orada geçen Yeliz Yeşilmen depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşadı, anne ve babasına sağ salim kavuşan oyuncu yıkım kararı alınan evlerinin son halini yayınlayarak duygularını anlattı.

Yeliz Yeşilmen Adana’daki yıkım kararı alınan evini paylaştı Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil

Yeliz Yeşilmen'in "Anılarım yıkılmak üzere..." dediği paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi...

Yeliz Yeşilmen Adana’daki yıkım kararı alınan evini paylaştı Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil
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