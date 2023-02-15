Giriş Tarihi: 15.02.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 15:52

Yeliz Yeşilmen Adana'daki yıkım kararı alınan evini paylaştı "Hayat böyle hiçbir şey bize ait değil"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can kaybına sebep olurken yıkımların yanı sıra ağır hasarlı binalar da büyük tehlike arz ediyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Adana'da ailesi yaşayan ve çocukluğu da orada geçen Yeliz Yeşilmen depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşadı, anne ve babasına sağ salim kavuşan oyuncu yıkım kararı alınan evlerinin son halini yayınlayarak duygularını anlattı. Yeliz Yeşilmen'in "Anılarım yıkılmak üzere..." dediği paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi...