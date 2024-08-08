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Haberler Galeri A SPOR CANLI İZLE VE FREKANS BİLGİLERİ | Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:03

A SPOR CANLI İZLE VE FREKANS BİLGİLERİ | Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!

A Spor canlı izle ekranı araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına ev sahipliği yapacak olan kanalda bugün Trabzonspor Rapid Wien maçı yayınlanacak. A Spor'u canlı izlemek için arama motorlarında "A Spor canlı izle, A Spor canlı yayın ve frekans bilgileri" sorgulamaları yapılıyor. İşte, Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!

A SPOR CANLI İZLE VE FREKANS BİLGİLERİ | Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!

Trabzonspor Rapid Wien karşılaşması öncesinde A Spor canlı izle sorgulamaları başladı. Saat 20.00'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından kesintisiz ve şifresiz yayımlanacak. Bordo-mavililer Avrupa'da 152. Maçına çıkarken taraftarlar heyecanla meç saatine odaklandı. Bu noktada A Spor canlı izle araştırmaları başladı. İşte, A Spor HD kesintisiz izle!

A SPOR CANLI İZLE VE FREKANS BİLGİLERİ | Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!

TRABZONSPOR - RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Rapid Wien takımını ağırlıyor.

Trabzonspor - Rapid Wien mücadelesi 8 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak.

Karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

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A SPOR CANLI İZLE VE FREKANS BİLGİLERİ | Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!

A SPOR CANLI İZLE

Trabzonspor - Ruzomberok maçı canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

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A SPOR CANLI İZLE VE FREKANS BİLGİLERİ | Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!

8 AĞUSTOS A SPOR YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Sabah Sporu
  • 11:00 Spor Ajansı
  • 14:00 Gün Ortası
  • 15:00 Spor Gündemi
  • 18:00 Ana Haber Bülteni
  • 20:00 Trabzonspor- Rapid Wien
  • 22:00 Transfer Raporu
  • 00:00 Son Sayfa
A SPOR CANLI İZLE VE FREKANS BİLGİLERİ | Trabzonspor Rapid Wien maçı A Spor canlı HD kesintisiz izle!

A SPOR FREKANS BİLGİSİ

FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6

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