Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Letonya'da oynanacak mücadele için ekran başında yerler alındı. 34. haftada sona erecek lig için son karşılaşmalar oldukça kritik. Peki; Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?