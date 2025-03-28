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Haberler Galeri Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:34

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!

THY Avrupa Ligi heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Anadolu Efes, EuroLeague'in 32. haftasında bu akşam Maccabi'yi Letonya'da konuk edecek. Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, 17 galibiyete ulaşarak ligde 8. sıraya yükseldi. Peki; EuroLeague 32. hafta Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Letonya'da oynanacak mücadele için ekran başında yerler alındı. 34. haftada sona erecek lig için son karşılaşmalar oldukça kritik. Peki; Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, EuroLeague'in 32. haftasında bu akşam Maccabi'yi Letonya'da konuk edecek.Xiaomi Arena'da oynanacak müsabaka 20.30'da başlayacak.

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Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!

ANADOLU EFES - MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!

BUGÜNKÜ EUROLEAGUE MAÇLARI

20:30
Anadolu Efes -Maccabi Playtika Tel Aviv

20:45
Fenerbahçe Beko-Cazoo Baskonia
22:00

Alba Berlin-Segafredo Virtus Bologna
22:00
KızılyıldıZ-Real Madrid

22:15
Panathinaikos-Paris Basketball

Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!