Giriş Tarihi: 28.03.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:34
Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 32. hafta heyecanı!
THY Avrupa Ligi heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Anadolu Efes, EuroLeague'in 32. haftasında bu akşam Maccabi'yi Letonya'da konuk edecek. Baskonia karşısında 92-76 kazanarak üst üste beşinci galibiyetini alan Anadolu Efes, 17 galibiyete ulaşarak ligde 8. sıraya yükseldi. Peki; EuroLeague 32. hafta Anadolu Efes - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?