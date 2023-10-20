Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik. Maçta bazı basit hatalarımız da oldu. Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon olduğu için maçın sonunda yavaşladığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi cuma günü Valencia ile yapacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.