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Haberler Galeri Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 12:32

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda sorusu yanıt aramakta. Ergin Ataman'ın yerine Erdem Can'ın gelmesiyle birlikte yeni bir hüviyete bürünen İstanbul temsilcisi, 3 maçta 1 galibiyet alabildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede sezona 3'te 3 başlayan İspanyol temsilcisi Valencia'yı konuk edecek. Bu noktada, "Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları yanıt aramakta. THY Euroleague heyecanı tüm hızıyla devam etmeye devam ediyor. Peki, Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorusu gündemdeki yerini almış durumda. THY Euroleague 3'üncü hafta maçında LDLC Asvel'i 89 – 84 yenerek sezonun ilk galibiyetini alırken, 3'te 3 başlayan Valencia ile evinde karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES ASVEL'E KARŞI GALİP GELDİ!

Euroleague'in 3'üncü hafta maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı LDLC Asvel'i 89-84 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Euroleague'de geçen 3 hafta sonunda ilk galibiyetini aldı. Asvel ise henüz galibiyetle tanışamadı. Karşılaşmanın en skorer ismi Asvel'de 25 sayı kaydeden Nando De Colo oldu.

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Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdem Can, performanslarından dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Bizim için önemli bir galibiyet oldu. İç sahada alınan ilk galibiyet çok önemli. Maçın ikinci periyodundan itibaren savunmamızı sıkılaştırdık, prensiplerimize bağlı kaldık.

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam ettik. Maçta bazı basit hatalarımız da oldu. Avrupa Ligi çok önemli bir organizasyon olduğu için maçın sonunda yavaşladığınızda sorun yaşayabiliyorsunuz. Şimdi cuma günü Valencia ile yapacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague karşılaşması 20 Ekim Cuma günü oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

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