Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? THY Euroleague Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda sorusu yanıt aramakta. Ergin Ataman'ın yerine Erdem Can'ın gelmesiyle birlikte yeni bir hüviyete bürünen İstanbul temsilcisi, 3 maçta 1 galibiyet alabildi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede sezona 3'te 3 başlayan İspanyol temsilcisi Valencia'yı konuk edecek. Bu noktada, "Anadolu Efes Valencia maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları yanıt aramakta. THY Euroleague heyecanı tüm hızıyla devam etmeye devam ediyor. Peki, Anadolu Efes Valencia ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar