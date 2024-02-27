Giriş Tarihi: 27.02.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
19:17
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı ATV canlı yayın izle şifresiz
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmalarında Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın kanalı başında yerler alındı ve iki takımın taraftarları da nefeslerini tuttu. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli ekipte 3 eksik bulunuyor. Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele için Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ATV ekranlarında takip ediliyor. İşte, ZTK Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz, full HD…