DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid-Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk maçta Santiago Bernabeu'da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Real Madrid, deplasmanda avantajlı bir skorla turu geçmek için mücadele edecek. Atletico Madrid'in ise çeyrek finale çıkabilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Şimdi gözler bu tarihi maçın saati ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?