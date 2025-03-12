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Haberler Galeri DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi
Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 11:29

DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid-Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk maçta Santiago Bernabeu'da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Real Madrid, deplasmanda avantajlı bir skorla turu geçmek için mücadele edecek. Atletico Madrid'in ise çeyrek finale çıkabilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Şimdi gözler bu tarihi maçın saati ve yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk maçta Santiago Bernabeu'da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Real Madrid, bu kez deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek. İspanyol devleri arasındaki bu büyük karşılaşmada gözler, ilk maçta forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki; Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar.

DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid- Real Madrid Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, 12 Mart Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak.

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DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

ATLETİCO MADRİD- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Metropolitano'da oynanacak zorlu karşılaşma tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Lenglet, Galan, Llorente, Barrios Rivas, de Paul, Simeone, Lino, Griezmannn, Alvarez

Real Madrid: Courtois, Raul, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Diaz, Rodrygo, Mbappe, Vinicius

DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

ARDA GÜLER FORMA ŞANSI BULACAK MI?
İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon lig aşamasının ardından oynanan play-off maçlarında Arda Güler'e forma şansı vermedi. Atletico Madrid ile oynanan ilk maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler'in bu akşam oynanacak mücadeleyi de yedek kulübesinde tamamlaması bekleniyor.