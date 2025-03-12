DEVLER SAHNEDE! Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı için heyecan dorukta. İlk maçta Santiago Bernabeu'da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Real Madrid, bu kez deplasmanda turu geçmek için mücadele edecek. İspanyol devleri arasındaki bu büyük karşılaşmada gözler, ilk maçta forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki; Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar.