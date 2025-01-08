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Haberler Galeri ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KESİNTİSİZ || Galatasaray Başakşehir maçı ATV canlı yayın izle ekranında!
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:51

ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KESİNTİSİZ || Galatasaray Başakşehir maçı ATV canlı yayın izle ekranında!

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Başakşehir maçını izlemek isteyen futbolseverler ATV canlı izle ekranı için arama motorlarını çalıştırıyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası lig formatı ilk maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Bugün oynanacak maç için futbolseverler Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle ekranı araştırmalarını hızlandırdı. İşte, ATV canlı izle ekranı ile ZTK GS Başakşehir maçı hakkında tüm detaylar…

ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KESİNTİSİZ || Galatasaray Başakşehir maçı ATV canlı yayın izle ekranında!

ATV canlı izle ekranı bugün oynanacak ZTK Galatasaray Başakşehir maçını izlemek isteyen futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Boluspor, Konyaspor ve Başakşehir ile mücadele edecek sarı-kırmızılılar turnuvada C grubunda yer alıyor. Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle ekranı başında saat 20.30'da yerler alınıyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası grup maçları için ATV canlı izle ekranı ve frekans bilgileri…

ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KESİNTİSİZ || Galatasaray Başakşehir maçı ATV canlı yayın izle ekranında!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray- Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.

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ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KESİNTİSİZ || Galatasaray Başakşehir maçı ATV canlı yayın izle ekranında!

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

ZTK Galatasaray Başakşehir maçını izlemek isteyen futbolseverler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir.

ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI

ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KESİNTİSİZ || Galatasaray Başakşehir maçı ATV canlı yayın izle ekranında!

GALATASARAY ZTK MAÇ TARİHLERİ

Galatasaray kupada ilk maçında Başakşehir'i evinde konuk edecek. İkinci maçında Boluspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar son mücadelesinde ise Konyaspor'u konuk edecek. Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubar ve üçüncü maçlar 25-26-27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Detaylı program ilerleyen günlerde duyurulacak.

ATV CANLI İZLE GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI KESİNTİSİZ || Galatasaray Başakşehir maçı ATV canlı yayın izle ekranında!

ATV FREKANS BİLGİLERİ

ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

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