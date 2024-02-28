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Haberler Galeri Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:47

Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. 5. turdan itibaren kupaya dahil olan Siyah Beyazlı ekip, taraftarı önünde rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. BJK ZTK çeyrek final maçı A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izleme linki ve tüm detaylar.

Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, bu akşam kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak BJK-Konyaspor eşleşmesinin galibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçtiğimiz haftalarda oynanan lig maçını ise Kara Kartal kazanmıştı. Şimdi heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Beşiktaş Konyaspor maçı canlı izle'' araştırmalarına başladı. BJK maçı canlı yayın şifresiz olarak A Spor ekranında olacak. İşte, A Spor canlı izle ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle ekranı…

Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Konyaspor maçı, 28 Şubat 2024 Çarşamba günü yani bu akşam Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

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Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Konyaspor maçı, A Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle

İŞTE BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Omar, Worral, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Aboubakar

KONYASPOR: Slowik, Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi

Beşiktaş Konyaspor maçı CANLI İZLE | A Spor ekranı ile Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın izle

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz

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