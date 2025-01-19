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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:18 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 14:18

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar için 19 Ocak Pazar gününün programı belli oldu. Türkiye Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbolseverlerle buluşuyor. Maçların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve mücadele edecek takımların detayları gündemde. Peki, bugün hangi maçlar var? 19 Ocak Pazar kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!

Bugünün maçları gündemde. 19 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. "Hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte, 19 Ocak Pazar maç takvimi!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

13:30 Göztepe - Onvo Antalyaspor (beIN Sports 1)

16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

19:00 İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (beIN Sports 2)

19:00 Adana Demirspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!

1. Lig

13:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor (beIN Sports 2)

13:30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

16:00 Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

19:00 Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!

Premier Lig

17:00 Everton - Tottenham (beIN Sports 4)

17:00 Nottingham Forest - Southampton (beIN Sports Max 1)

17:00 Manchester United - Brighton (beIN Sports 3)

19:30 Ipswich Town - Manchester City (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!

LaLiga

16:00 Celta Vigo - Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Real Madrid - Las Palmas (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Osasuna - Rayo Vallecano (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Valencia - Real Sociedad (S Sport Plus)

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