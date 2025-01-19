Giriş Tarihi: 19.01.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
14:18
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ocak Pazar maç takvimi belli oldu!
Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar için 19 Ocak Pazar gününün programı belli oldu. Türkiye Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar birçok önemli karşılaşma bugün futbolseverlerle buluşuyor. Maçların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve mücadele edecek takımların detayları gündemde. Peki, bugün hangi maçlar var? 19 Ocak Pazar kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?