BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig, Türkiye Kupası..

Futbol coşkusu hız kesmeden devam ediyor! Haftanın ikinci gününde, Premier Lig, Türkiye Kupası ve İtalya Kupası'nda birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Bugün sahaya çıkacak takımlar, kritik mücadelelere imza atarken, taraftarlar da ekran başında bu heyecana ortak olacak. Peki, 25 Şubat 2025 Salı günü hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve yayın bilgileri...