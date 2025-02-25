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Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:05

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig, Türkiye Kupası..

25 Şubat 2025 Salı günü futbolseverleri heyecan dolu bir maç programı bekliyor. Bugün, Premier Lig, Türkiye Kupası ve İtalya Kupası gibi önemli organizasyonlarda kritik karşılaşmalar oynanacak. Taraftarlar, takımlarının mücadelesini yakından takip ederken, bu maçlar TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi kanallar aracılığıyla ekranlara gelecek. Günün maç programı, saatleri ve yayın bilgileri merak konusu. İşte, 25 günün fikstürü...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig, Türkiye Kupası..

Futbol coşkusu hız kesmeden devam ediyor! Haftanın ikinci gününde, Premier Lig, Türkiye Kupası ve İtalya Kupası'nda birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Bugün sahaya çıkacak takımlar, kritik mücadelelere imza atarken, taraftarlar da ekran başında bu heyecana ortak olacak. Peki, 25 Şubat 2025 Salı günü hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan canlı yayınlanacak? İşte, günün maç programı ve yayın bilgileri...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig, Türkiye Kupası..

25 ŞUBAT BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası Grup D Maç Programı

15:00 Antalyaspor - Beşiktaş (A SPOR)

15:00 Kırklarelispor - Kocaelispor (A PARA)

15:00 Sivasspor - Bodrum FK (A2)

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig, Türkiye Kupası..

Premier Lig Maç Programı

22:30 Crystal Palace - Aston Villa

22:30 Brighton & Hove Albion - Bournemouth

22:30 Wolverhampton - Fulham

23:15 Chelsea - Southampton

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig, Türkiye Kupası..

İspanya - Kral Kupası Maç Programı

23:30 Barcelona - Atletico Madrid

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 Şubat 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig, Türkiye Kupası..

İtalya - Kupa Maç Programı

23:00 Inter - Lazio

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