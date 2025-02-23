Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbol dünyasında heyecan 23 Şubat 2025 Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor! Spor tutkunları, günün maç programını merak ederken, hangi karşılaşmaların oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı soruları gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig, Premier League, La Liga ve diğer önemli liglerden dikkat çeken mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İşte bugünkü maç programı ve detaylar...