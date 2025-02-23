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Haberler Galeri Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:01

Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmalar, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar birçok önemli maçın yer aldığı bugünkü programda, takımların mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Şubat 2025 Pazar günün maç takvimi!

Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Futbol dünyasında heyecan 23 Şubat 2025 Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor! Spor tutkunları, günün maç programını merak ederken, hangi karşılaşmaların oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı soruları gündemdeki yerini koruyor. Süper Lig, Premier League, La Liga ve diğer önemli liglerden dikkat çeken mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İşte bugünkü maç programı ve detaylar...

Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

23 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

13:30 Bellona Kayserispor - Göztepe | beIN SPORTS 1

16:00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor | beIN SPORTS 1

19:00 Trabzonspor - Gaziantep FK | beIN SPORTS 1 - 4K

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Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Erzurumspor FK - Iğdır FK | beIN SPORTS 2

13:30 Pendikspor - Esenler Erokspor | beIN SPORTS MAX 1

16:00 Amed SK - Yeni Malatyaspor | beIN SPORTS 2

19:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor | beIN SPORTS 2

Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İSPANYA LALİGA

16:00 Athletic Bilbao - R. Valladolid | S Sport Plus, S Sport,

18:15 Real Madrid – Girona | S Sport Plus, S Sport

20:30 Getafe - Real Betis S | Sport Plus, Tivibu Spor 3

23:00 Real Sociedad - Leganes | S Sport Plus, Tivibu Spor 2

Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İTALYA SERİE A

14:30 Como - Napoli | S Sport Plus, S Sport 2

17:00 Hellas Verona - Fiorentina | S Sport Plus, S Sport 2

20:00 Empoli - Atalanta | S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

22:45 Cagliari - Juventus | S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

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