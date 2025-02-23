Giriş Tarihi: 23.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
12:01
Günün maç takvimi belli oldu! 23 Şubat 2025 bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha başlıyor! 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmalar, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'den Avrupa liglerine kadar birçok önemli maçın yer aldığı bugünkü programda, takımların mücadelesi büyük bir merakla bekleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Şubat 2025 Pazar günün maç takvimi!