Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:31
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
5 Şubat 2025 Çarşamba günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalar ekrana gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Erzurumspor ile karşılaşacak. Ayrıca, Leganes-Real Madrid sahaya çıkacakken, İngiltere Kupası yarı finalinde Newcastle-Arsenal mücadele edecek. Günün diğer önemli müsabakaları arasında birçok karşılaşma bulunuyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleleri detayları araştırıyor. Peki, 5 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar!