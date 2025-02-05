BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünün futbol programında birbirinden çekişmeli mücadeleler yer alıyor. ZTK 2.hafta karşılaşmaları İspanya Kral Kupası, İngiltere Yarı Finali gibi birçok müsabaka için ekran başında yerler alındı. Maç saatleri ve yayın kanalları netleşti. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı!