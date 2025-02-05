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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:31

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

5 Şubat 2025 Çarşamba günü futbolseverleri heyecanlandıracak karşılaşmalar ekrana gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Erzurumspor ile karşılaşacak. Ayrıca, Leganes-Real Madrid sahaya çıkacakken, İngiltere Kupası yarı finalinde Newcastle-Arsenal mücadele edecek. Günün diğer önemli müsabakaları arasında birçok karşılaşma bulunuyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleleri detayları araştırıyor. Peki, 5 Şubat Cumartesi günü hangi maçlar var, saat kaçta? İşte bugünkü maçlar!

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünün futbol programında birbirinden çekişmeli mücadeleler yer alıyor. ZTK 2.hafta karşılaşmaları İspanya Kral Kupası, İngiltere Yarı Finali gibi birçok müsabaka için ekran başında yerler alındı. Maç saatleri ve yayın kanalları netleşti. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte günün maç programı!

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu

13:00 İskenderunspor-Trabzonspor A Spor

18:00 Ç. Rizespor-Ankaragücü A Spor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

20:30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK A Spor

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu

15:30 Bodrum FK-Antalyaspor A Spor

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BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

23:00 Newcastle-Arsenal

İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

23:00 Leganes-Real Madrid

İtalya Kupa - Çeyrek Final

23:00 Milan-Roma TRT Spor

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Kupa - Son 16 Turu

22:45 Cannes-Dives

22:45 Saint Brieuc-Nice

22:45 Strasbourg-Angers

22:45 Toulouse-Guingamp

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: 5 Şubat 2025 bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Kupa - Çeyrek Final

22:45 B. Leverkusen-Köln

Hollanda KNVB Kupası - Çeyrek Final

20:45 PSV-Feyenoord

23:00 Go Ahead-Noordwijk

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