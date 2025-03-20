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Haberler Galeri Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:08

Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 20 Mart Perşembe günü için futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanının yaşandığı bugün Türkiye Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz kanaldan yayımlanacak A Milli Takım maçı için ekran başında yerler alındı. Peki; bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün maç programı...

Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 20 Mart 2025 listesinde gözler milli maça çevrildi. RAMS Park'ta oynanacak maç öncesi günün varsa diğer karşılaşmaları da takip ediliyor. Peki; bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MART 2025

UEFA Uluslar Ligi

20.00 Türkiye - Macaristan maçı (TV8)

20.00 Ermenistan – Gürcistan

22.45 Bulgaristan – İrlanda

22.45 Kosova – İzlanda

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Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

22.45 Slovakya – Slovenya

22.45 Avusturya – Sırbistan

22.45 Ukrayna – Belçika

22.45 Yunanistan - İskoçya

Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BASKETBOL EUROLEAGUE

21.00 Monako – Fenerbahçe Beko

21.00 Olimpiakos – Kızılyıldız

22.15 Makkabi Tel Aviv – Virtus Bologna

22.30 Baskonya – Bayern Münih

22.45 Real Madrid - Lyon

Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?