Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
08:08
Bugünkü maçlar 20 Mart 2025: Milli maç günü! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 20 Mart Perşembe günü için futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde milli maç heyecanının yaşandığı bugün Türkiye Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz kanaldan yayımlanacak A Milli Takım maçı için ekran başında yerler alındı. Peki; bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün maç programı...