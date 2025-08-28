BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 28 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:13

28 Ağustos Perşembe günü Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları bugün oynanacak. Samsunspor, Panathinaikos'u ağırlarken; Başakşehir, Universitatea Craiova deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise sahasında Lausanne ile karşılaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 28 Ağustos 2025 maç programı ve saatleri…

Bugün Avrupa kupalarında heyecan dorukta! UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, Panathinaikos'u ağırlayacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçlarında ise Başakşehir, Universitatea Craiova'ya konuk olacak; Beşiktaş ise Lausanne ile karşılaşacak. Peki, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Ağustos 2025 maç takvimi…

28 AĞUSTOS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Play Off

18:00 KuPS Kuopio - Midtjylland

19:30 Sigma Olomouc - Malmö FF

20:00 Samsunspor - Panathinaikos (HT Spor)

20:30 Ludogorets Razgrad - Shkendija 79

20:30 PAOK - Rijeka

21:00 Genk - Lech Poznan

21:00 Utrecht - Zrinjski Mostar

21:00 Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv

21:00 Young Boys - Slovan Bratislava

21:30 FCSB - Aberdeen

22:00 Sporting Braga - Lincoln Red Imps

UEFA KONFERANS LİGİ - PLAY OFF

19:00 Fredrikstad - Crystal Palace

19:00 Omonia Nicosia - Wolfsberger AC

19:00 Noah - Olimpija Ljubljana

20:00 Rapid Wien - Györi ETO

20:00 Rigas Skola - Hamrun Spartans

20:00 Beşiktaş - Lausanne Sports (Show TV)

20:30 AZ Alkmaar - Levski Sofia

20:30 CFR Cluj - Hacken

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)

21:00 Brondby - RC Strasbourg

21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa

21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno

21:00 Differdange 03 - Drita

21:00 Banik Ostrava - Celje

21:00 AEK Atina - Anderlecht

21:00 Fiorentina - Polessya

21:45 Linfield FC - Shelbourne

21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok

22:00 Legia Varşova - Hibernian

22:00 Virtus - Breidablik

22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)

22:00 Mainz 05 - Rosenborg

22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara

