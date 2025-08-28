BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 28 Ağustos bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

20:30 Universitatea Craiova - Başakşehir FK (TRT 1)
21:00 Brondby - RC Strasbourg
21:00 Arda Kardzhali - Rakow Czestochowa
21:00 Rayo Vallecano - Neman Grodno
21:00 Differdange 03 - Drita
21:00 Banik Ostrava - Celje
21:00 AEK Atina - Anderlecht
21:00 Fiorentina - Polessya
21:45 Linfield FC - Shelbourne
21:45 Dinamo Tirana - Jagiellonia Bialystok
22:00 Legia Varşova - Hibernian
22:00 Virtus - Breidablik
22:00 Servette - Shakhtar Donetsk (Exxen)
22:00 Mainz 05 - Rosenborg
22:00 Shamrock Rovers - Santa Clara