DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Play-off turunda Celtic'i, son 16 turunda ise Bayer Leverkusen'i eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, şimdi İnter ile karşı karşıya gelecek. Diğer yandan, ilk sekizde yer alarak doğrudan son 16'ya çıkan İnter, Feyenoord'u saf dışı bırakmıştı. Maç saati yaklaştıkça, karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, Bayern Münih- İnter maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...