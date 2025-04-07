Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
11:59
DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali büyük bir heyecana sahne olacak. Bayern Münih ile İnter, bu dev karşılaşmada birbirine rakip olurken, iki ayak üzerinden oynanacak olan bu mücadelede, hangi takım avantajlı bir skor elde ederse, yarı finale adını yazdıracak. Peki, merakla beklenen Bayern Münih - İnter maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?