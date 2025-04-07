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Haberler Galeri DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:59

DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali büyük bir heyecana sahne olacak. Bayern Münih ile İnter, bu dev karşılaşmada birbirine rakip olurken, iki ayak üzerinden oynanacak olan bu mücadelede, hangi takım avantajlı bir skor elde ederse, yarı finale adını yazdıracak. Peki, merakla beklenen Bayern Münih - İnter maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Play-off turunda Celtic'i, son 16 turunda ise Bayer Leverkusen'i eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, şimdi İnter ile karşı karşıya gelecek. Diğer yandan, ilk sekizde yer alarak doğrudan son 16'ya çıkan İnter, Feyenoord'u saf dışı bırakmıştı. Maç saati yaklaştıkça, karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, Bayern Münih- İnter maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte, ayrıntılar...

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH- INTER MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih ile Inter arasındaki maç 8 Nisan Salı günü saat 22:00'de gerçekleştirilecek.

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DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile İnter arasında Allianz Arena'da oynanacak bu kritik karşılaşma, TRT Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İNTER MUHTEMEL 11

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram