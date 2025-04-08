Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 10:23

DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, sahasında Inter'i ağırlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Santino Schreiner yönetecek. Futbolseverler, dev mücadele öncesinde maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Bayern Münih - Inter karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu turda Alman devi Bayern Münih ile İtalya'nın köklü takımlarından Inter karşı karşıya gelecek. Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter Aklmanya deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Bayern Münih - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlancak? İşte, ayrıntılar...

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH- INTER MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları kapsamında düzenlenecek Bayern Münih ile Inter arasındaki maç 8 Nisan Salı günü saat 22:00'de gerçekleştirilecek. İki dev takım Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH- INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile İnter arasında Allianz Arena'da oynanacak bu kritik karşılaşma, TRT Spor'da naklen canlı yayınla ekranlara gelecek. Mücadeleyi Avusturyalı hakem Santino Schreiner yönetecek.

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane

İNTER MUHTEMEL 11

Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda İskoçya temsilcisi Celtic ile karşılaşan Alman devi, rakibini eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ise bir diğer Alman ekibi Bayer Leverkusen'i saf dışı bırakarak çeyrek final biletini kaptı.

Inter ise grup aşamasını 4. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. Bu turda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşen İtalyan ekibi, rakibini her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başardı.

İstersen daha resmi, heyeca