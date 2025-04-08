Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
10:23
DEVLER LİGİ'NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda çeyrek final ilk maçında Bayern Münih, sahasında Inter'i ağırlayacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Santino Schreiner yönetecek. Futbolseverler, dev mücadele öncesinde maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Bayern Münih - Inter karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?