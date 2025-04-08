DEVLER LİGİ’NDE KRİTİK MAÇ! Bayern Münih- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda İskoçya temsilcisi Celtic ile karşılaşan Alman devi, rakibini eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ise bir diğer Alman ekibi Bayer Leverkusen'i saf dışı bırakarak çeyrek final biletini kaptı.

Inter ise grup aşamasını 4. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. Bu turda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşen İtalyan ekibi, rakibini her iki maçta da mağlup ederek çeyrek finale çıkmayı başardı.

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