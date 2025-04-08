Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
16:29
Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!
Sultanlar Ligi 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank karşı karşıya geliyor. Ligin normal sezonunu 2. ve 3. sırada yer alarak tamamlayan takımlar yarı final mücadelesi verecek. Şifresiz olarak canlı takip edilecek karşılaşmada hakem Erol Akbulut düdük çalacak. Peki; Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?