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Haberler Galeri Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 16:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:29

Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!

Sultanlar Ligi 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank karşı karşıya geliyor. Ligin normal sezonunu 2. ve 3. sırada yer alarak tamamlayan takımlar yarı final mücadelesi verecek. Şifresiz olarak canlı takip edilecek karşılaşmada hakem Erol Akbulut düdük çalacak. Peki; Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HİLAL AYTAÇ
Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!

Eczacıbaşı - VakıfBank maçı için ekran başında yerler alınıyor. Voleybolseveler Sultanlar Ligi'nin iki devini izlemek için tribünlerde ve televizyon başında. 1-4 etabı ilk maçı ardından rövanşa çıkacak iki takım sonuca varamazsa yarı final sonucu 3. maçta çıkacak. Peki; Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Sultanlar Ligi 1-4 etabında ilk maçlarını oynayacak Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank karşılaşması 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek.

Heyecanlı mücadele saat 16.00'da başlayacak.

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Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!

ECZACIBAŞI - VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı - VakıfBank maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı takip edilecek.

İBB Cebeci Salonu'nda oynanacak maçı Başhakem Erol Akbulut yönetecek. Yardımcı hakem ise İbrahim Acar olacak.

Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!

RÖVANŞ 12 NİSAN'DA!

Eczacıbaşı ve Vakıfbank rövanş karşılaşmasına 12 Nisan'da çıkacak. İki karşılaşmada kazananın belli olmaması halinde süreç üçüncü maça taşınacak. Üçüncü müsabaka olursa 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!