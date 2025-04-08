Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi yarı final mücadelesi!

Eczacıbaşı - VakıfBank maçı için ekran başında yerler alınıyor. Voleybolseveler Sultanlar Ligi'nin iki devini izlemek için tribünlerde ve televizyon başında. 1-4 etabı ilk maçı ardından rövanşa çıkacak iki takım sonuca varamazsa yarı final sonucu 3. maçta çıkacak. Peki; Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?