EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı

DÜNYA DERBİSİ BU HAFTA SONU OYNANACAK

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, yarın sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

İspanya La Liga'nın 11. haftası sezonun ilk 'El Clasico' mücadelesine sahne olacak. Ligin iki güçlü takımı Barcelona ile Real Madrid, yarın TSİ 17.15'te Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. La Liga'da geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Real Madrid 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yoluna namağlup devam eden Barcelona ise 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 24 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

La Liga'da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.