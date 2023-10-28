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Haberler Galeri EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 28.10.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 09:24

EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı

El Clasico canlı izle araştırması yapılıyor. Barcelona ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 11'inci haftasında Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Barcelona – Real Madrid maçı saat 17.00'de başlayacak ve maç S Sport ekranlarındaki yerini alacak. Madrid ekibinde Arda Güler, Ceballos, Militao ve Courtois oynamayacakken, Barcelona'da Lewandowski'nin oynayıp oynamayacağı maç anında belli olacak. "Barcelona Real Madrid maçı izle" araştırması üzerinden izlenebilir. İşte, El Clasico canlı izle ekranı

EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı

Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı izle araştırması yapılıyor. La Liga mücadelesi zirveyi belirleyecekken, mücadelede Arda Güler sakatlığı yüzünden forma giyemeyecek. Mücadele, S Sport'ta yayımlanacak.

EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı

DÜNYA DERBİSİ BU HAFTA SONU OYNANACAK

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, yarın sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

İspanya La Liga'nın 11. haftası sezonun ilk 'El Clasico' mücadelesine sahne olacak. Ligin iki güçlü takımı Barcelona ile Real Madrid, yarın TSİ 17.15'te Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. La Liga'da geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Real Madrid 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yoluna namağlup devam eden Barcelona ise 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 24 puanla üçüncü basamakta bulunuyor.

La Liga'da geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Barcelona, bu sezona da iyi bir performansla başladı. Ligde şu ana kadar oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Barça, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle 24 puan topladı. Barcelona, evinde oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken, Getafe, Mallorca ve Granada deplasmanlarından beraberlikle ayrıldı.

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EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Ev sahibi Barcelona'da sakatlıkları bulunan Frenkie de Jong, Pedri, Jules Kounde ve Sergi Roberto, Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. Konuk Real Madrid'de ise sakatlıkları devam eden Thibaut Courtois, Eder Militao ve milli futbolcu Arda Güler bu maçta oynayamayacak.

EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı

EL CLASICO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona Real Madrid maçı 28 Ekim 2023 saat 17.15'te oynanacak.

Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarındaki yerini alacak.

EL CLASICO CANLI İZLE: İspanya La Liga Barcelona Real Madrid maçı El Clasico canlı yayın izle ekranı

EL CLASICO CANLI İZLE

https://app.ssportplus.com/

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