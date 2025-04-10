Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
07:19
EUROLEAGUE'DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Turkish Airlines EuroLeague sezonunun son haftasında, temsilcimiz Fenerbahçe Beko zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 34. hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak. Genel pua sıralamasında 2. sırada yer alan temsilcimiz başarısını korumak adını zirveye taşımak istiyor. Play-off öncesi büyük önem taşıyan bu mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?