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Haberler Galeri EUROLEAGUE'DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 07:19

EUROLEAGUE'DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Turkish Airlines EuroLeague sezonunun son haftasında, temsilcimiz Fenerbahçe Beko zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 34. hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaşacak. Genel pua sıralamasında 2. sırada yer alan temsilcimiz başarısını korumak adını zirveye taşımak istiyor. Play-off öncesi büyük önem taşıyan bu mücadele, basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EUROLEAGUE’DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroLeague'de bu sezon gösterdiği güçlü performansla dikkat çeken Fenerbahçe Beko, 33 haftalık süreçte 22 galibiyet ve 11 mağlubiyetle başarılı bir grafik çizdi. Takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da Bayern Münih'i 87-76'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Dimitris Itoudis'in rehberliğinde, sarı-lacivertli ekip, Almanya'da da galip gelerek normal sezonu sağlam bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EUROLEAGUE’DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

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EUROLEAGUE’DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

SAP Garden'da oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE’DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE AVANTAJLI TARAFTA!

Ligde play-off oynamayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, son maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya 83-75 yenilerek liderlik koltuğunu kaybedip 2. sıraya gerilemişti. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 33 haftada 22 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı.

19 galibiyet ve 14 mağlubiyeti bulunan Bayern Münih ise ligde 7. basamakta yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 87-76 kazanmıştı.

EUROLEAGUE’DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?