EUROLEAGUE’DE KRİTİK MÜCADELE! Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroLeague'de bu sezon gösterdiği güçlü performansla dikkat çeken Fenerbahçe Beko, 33 haftalık süreçte 22 galibiyet ve 11 mağlubiyetle başarılı bir grafik çizdi. Takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da Bayern Münih'i 87-76'lık skorla yenmeyi başarmıştı. Dimitris Itoudis'in rehberliğinde, sarı-lacivertli ekip, Almanya'da da galip gelerek normal sezonu sağlam bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.Peki, Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?