FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi için heyecan artıyor. İlk maçta sarı-lacivertliler, sahasında İskoç ekibini ağırlayacak. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmalar sonunda kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak mı?