FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
07:54
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanacak ilk maçta sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Play-off turunda Anderlecht'i geçerek adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Futbolseverler, kritik mücadelenin tarihini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?