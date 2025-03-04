Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 07:54

FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanacak ilk maçta sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Play-off turunda Anderlecht'i geçerek adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz, Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Futbolseverler, kritik mücadelenin tarihini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi için heyecan artıyor. İlk maçta sarı-lacivertliler, sahasında İskoç ekibini ağırlayacak. Çift maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmalar sonunda kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak mı?

FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.

FB AVRUPA LİGİ MAÇI SON 16 TURU | Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

3.3.2025 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

4.3.2025 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

5.3.2025 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satış.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.