FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:45
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atlamayı başardı. Rangers ise İskoçya Premiership'te ezeli rakibi Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverler ve taraftarlar bu kritik müsabakanın tarihini ve yayın detaylarını büyük bir merakla arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...