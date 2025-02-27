FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kararlılıkla devam ediyor. Son 16 turunda İskoçya'nın güçlü ekiplerinden Glasgow Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy'de ev sahibi avantajı ile oynayacak. Rangers, son lig şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazanırken, bu sezon Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı, bu kritik mücadele öncesinde maçın tarihi ve yayın bilgilerini büyük bir heyecanla sorgulamaya başaldı. İşte Fenerbahçe-Rangers karşılaşmasına dair tüm detaylar...