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Haberler Galeri FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:45

FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertli ekip, play-off turunda Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atlamayı başardı. Rangers ise İskoçya Premiership'te ezeli rakibi Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Futbolseverler ve taraftarlar bu kritik müsabakanın tarihini ve yayın detaylarını büyük bir merakla arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna kararlılıkla devam ediyor. Son 16 turunda İskoçya'nın güçlü ekiplerinden Glasgow Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, ilk maçı Kadıköy'de ev sahibi avantajı ile oynayacak. Rangers, son lig şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda kazanırken, bu sezon Celtic'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarı, bu kritik mücadele öncesinde maçın tarihi ve yayın bilgilerini büyük bir heyecanla sorgulamaya başaldı. İşte Fenerbahçe-Rangers karşılaşmasına dair tüm detaylar...

FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları kapsamında Fenerbahçe ile Rangers arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranları üzerinden naklen şifresiz canlı yayınla taraftarlar ve futbolseverler ile buluşacak.

FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ TARİHTE?

Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İskoçya'da oynanacak. Kritik mücadelede iki takım da turu geçmek için sahaya çıkarken, futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor.

FB AVRUPA MAÇI: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE RANGERS MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Rangers karşılaşmasının bilet satış tarihi henüz duyurulmadı.

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