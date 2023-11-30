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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 14:49

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati, kadrosu ve detaylar ekran başında ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip ediliyor. THY EuroLeague 11. Haftasında karşılaşacak Avrupa temsilcimiz ve İspanyol ekip için heyecan dorukta. Sarı lacivertli basketbol takımı puan durumunda 8. Sıraya geriledi. Rakibi ise lider koltuğunda. Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi belli oldu. Koç Dimitris İtudis doğru stratejiyi bulmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? İşte basket maçına dair tüm ayrıntılar.

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı canlı izle basketbol severleri ekran başında topladı. Basketbol Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu puan durumunda Fenerbahçe'nin puan toplamaya ihtiyacı var. Liderle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe basketbol maçı ile takip ediliyor. Peki; Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S SPORT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı www.ssportplus.com sitesinden üye olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

Nick Calathes - Oyun Kurucu

Raul Neto Oyun Kurucu

Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

Yam Madar - Oyun Kurucu

Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

Şehmus Hazer - Şutör Gard

Tyler Dorsey - Şutör Gard

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