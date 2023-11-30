Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 14:49

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın kanalı

Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati, kadrosu ve detaylar ekran başında ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip ediliyor. THY EuroLeague 11. Haftasında karşılaşacak Avrupa temsilcimiz ve İspanyol ekip için heyecan dorukta. Sarı lacivertli basketbol takımı puan durumunda 8. Sıraya geriledi. Rakibi ise lider koltuğunda. Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi belli oldu. Koç Dimitris İtudis doğru stratejiyi bulmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ne zaman? İşte basket maçına dair tüm ayrıntılar.