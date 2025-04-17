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Haberler Galeri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 16:40

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi

Trendyol Süper Lig 34. haftası sezonun son derbi maçına sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş (Ülker Stadyumu) Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Süper Lig'de puan yarışını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek olan bu zorlu müsabaka için taraftarlar gün sayıyor. Tribünlerdeki coşkunun ekran başına da taşınacağı derbide araştırmalar başladı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki haftalara ait fikstürü duyurdu. 32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarının açıklanması ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ajandalarda işaretlendi. Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri sezonun kritik karşılaşmasına çıkıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig 34. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

FB-BJK derbisi ve diğer Süper Lig maçlarının beIN Sports ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

20 Nisan Fenerbahçe-Kayserispor

26 Nisan Gaziantep FK-Fenerbahçe

4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş

11 Mayıs Başakşehir-Fenerbahçe

18 Mayıs Fenerbahçe-Eyüpspor

25 Mayıs Hatayspor-Fenerbahçe

1 Haziran Fenerbahçe-Konyaspor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi

BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR

19 Nisan Göztepe-Beşiktaş

25 Nisan Beşiktaş-Hatayspor

4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş

11 Mayıs Beşiktaş-Adana Demirspor

18 Mayıs Alanyaspor-Beşiktaş

25 Mayıs Beşiktaş-Rizespor

1 Haziran Bodrumspor-Beşiktaş