Giriş Tarihi: 17.04.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
16:40
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi
Trendyol Süper Lig 34. haftası sezonun son derbi maçına sahne olacak. Fenerbahçe ve Beşiktaş (Ülker Stadyumu) Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın tarihi ve saati belli oldu. Süper Lig'de puan yarışını ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek olan bu zorlu müsabaka için taraftarlar gün sayıyor. Tribünlerdeki coşkunun ekran başına da taşınacağı derbide araştırmalar başladı. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman ve saat kaçta oynanacak?