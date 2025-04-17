Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 34. haftada FB-BJK derbi maçı tarihi

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki haftalara ait fikstürü duyurdu. 32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarının açıklanması ardından Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı ajandalarda işaretlendi. Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri sezonun kritik karşılaşmasına çıkıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?