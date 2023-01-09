Giriş Tarihi: 09.01.2023 01:30 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 01:30

Ezeli rakipler bir kez daha karşı karşıya. Fenerbahçe'nin İstanbul Kadıköy Ülker Stadı'nda ev sahipliği yapacağı FB GS derbisinde Okan Buruk ve Jorge Jesus'un öğrencileri yeşil sahaya kıran kırana bir mücadele için çıkacakken sarı kırmızılı ekip son 5 haftada mağlubiyet yüzü görmeden 36 puanla ligin zirvesinde yer alırken son 5 haftada 3 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler "Fenerbahçe - Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Süper Lig 18. Hafta Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı canlı yayın izle linki ve FB-GS derbisi ilk 11 bilgileri.