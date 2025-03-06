Fenerbahçe, Rangers’ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İstanbul'da oynanacak olan bu kritik maç, Fenerbahçe için büyük bir öneme sahip. Sarı lacivertliler rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları!