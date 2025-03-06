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Haberler Galeri Fenerbahçe, Rangers'ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:38 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 09:38

Fenerbahçe, Rangers'ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu maçında Rangers'ı konuk ediyor. Sarı Lacivertliler, evinde İskoç ekibiyle karşılaşacak ve grup aşamasındaki kaderini belirleyecek. Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde FB - Rangers maçı canlı izle!

Fenerbahçe, Rangers’ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İstanbul'da oynanacak olan bu kritik maç, Fenerbahçe için büyük bir öneme sahip. Sarı lacivertliler rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları!

Fenerbahçe, Rangers’ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak. Karşılaşmada 6 Mart Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak.

Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe, Rangers’ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FB - RANGERS MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle araştırmalarına hız kazandıran futbolseverler aşağıdaki linkten maçların yayınını takip edebilir:

TRT 1 CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe, Rangers’ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, Rangers’ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11 | Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Mert Müldür, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.