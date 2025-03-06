Giriş Tarihi: 06.03.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
09:38
Fenerbahçe, Rangers'ı konuk edecek! Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu maçında Rangers'ı konuk ediyor. Sarı Lacivertliler, evinde İskoç ekibiyle karşılaşacak ve grup aşamasındaki kaderini belirleyecek. Müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde FB - Rangers maçı canlı izle!