Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
14:07
Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta başlıyor. Filede derbi heyecanının yaşanacağı ligde Fenerbahçe Medicana lider koltuğunda oturuyor. Sıradaki karşılaşmada ise Galatasaray Daikin, Beşiktaş ile mücadele ediyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen voleybolseverler araştırmalara başladı. Peki; Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?