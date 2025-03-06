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Haberler Galeri Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 14:07

Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi 24. hafta başlıyor. Filede derbi heyecanının yaşanacağı ligde Fenerbahçe Medicana lider koltuğunda oturuyor. Sıradaki karşılaşmada ise Galatasaray Daikin, Beşiktaş ile mücadele ediyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen voleybolseverler araştırmalara başladı. Peki; Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ev sahibi Galatasaray Daikin puan sıralamasında 4. sırada yer alırken Beşiktaş 10. sırada yer alıyor. Karşılaşmada heyecan dorukta. İşte, Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı hakkında merak edilenler...

Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24. hafta karşılaşmalarında yer alan Beşiktaş - Galatasaray Daikin maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

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Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı TVF Voleybol TV ekranlarından canlı takip edilecek.

Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NDE 24.HAFTA

Program şu şekilde:

8 Mart Cumartesi

18.00 BeşiktaşGalatasaray Daikin

09 Mart Pazar

13.00 Türk Hava Yolları – Zeren Spor

14.00 Keçiören Belediyesi – Vakıfbank

15.00 Aydın B. Şehir Belediyesi – Sarıyer Belediyesi

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker – Aras Kargo

16.00 Fenerbahçe Medicana – Bahçelievler Belediyesi

16.30 Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru

Filede derbi heyecanı! Beşiktaş - Galatasaray voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?