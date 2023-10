Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 16:06

Formula 1 Amerika GP ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2023 Formula ABD GP hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı Amerika Grand Prix'inde gerçekleşecek. ABD'de Teksas'in Austin şehrinde yer alan Circuit of the Americas adlı pistte yarış yapılacak. Gözler hafta sonu gerçekleşecek olan sıralama turları ve yarışa çevrildi. Peki, Formula 1 Amerika GP saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 20 Ekim 2023 F1 puan durumu ve Amerika GP sıralamaları