Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:39
FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?
Avrupa Şampiyonası devam ederken D Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. Bu karşılaşmada Fransa grup liderliği için sahaya çıkacak. Maçın detayları ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki Fransa-Polonya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fransa-Polonya maçı canlı izle