FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelen takımlar, 19. kez sahada buluşuyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fransa-Polonya karşılaşmasının detayları…