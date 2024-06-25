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Haberler Galeri FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:39

FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?

Avrupa Şampiyonası devam ederken D Grubu'nda mücadele eden iki favori takım karşı karşıya geliyor. Puanını yükseltmek ve son 16 turuna çıkmak isteyen takımlar Almanya'nın ev sahipliğindeki organizasyonda tansiyonu yüksek maçlar devam ediyor. Bu karşılaşmada Fransa grup liderliği için sahaya çıkacak. Maçın detayları ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki Fransa-Polonya EURO 2024 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fransa-Polonya maçı canlı izle

FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?

EURO 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelen takımlar, 19. kez sahada buluşuyor. İki takımda mücadeleden galip ayrılıp son 16 turunu garantilemek istiyor. Peki Fransa-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fransa-Polonya karşılaşmasının detayları…

FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?

FRANSA-POLONYA MAÇI NE ZAMAN?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dev karşılaşmada Fransa ve Polonya kozlarını paylaşacak.
Fransa-Polonya karşılaşması 25 Haziran Salı günü saat 19.00'de başlayacak.

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FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?

FRANSA-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa-Polonya maçı TRT 1 ekranlarında takip edilecek.

FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?

FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI İZLE
Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

FRANSA-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI | Euro 2024 D grup maçı canlı yayın saat kaçta,hangi kanalda yayında?

D GRUBU PUAN SIRALAMASI
Hollanda 4 puan
Fransa 4 puan
Avusturya 3 puan
Polonya 0 puan

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