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Haberler Galeri Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları
Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:32

Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları

Galatasaray Türkiye Basketbol Ligi başlamadan önce Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. 17.TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası kapsamında gerçekleşecek maç için basketbol severler ekranları başında yerlerini aldı. Geçtiğimiz sezonun iddialı takımları bu sezona hızlı bir giriş yapmak için hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilemek istiyor. Maçın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları

Basketbolda yeni sezon hazırlıkları sürerken Antaya'da hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Yeni sezonda iyi bir performans sergilemek isteyen iki takımın karşılaşması taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları

Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
17.tübad Mehmet Baturalp Turnuvası kapmasında Galatasaray ve Anadolu Efes hazırlık maçına çıkıyor. Cosmos Sport Center Antalya'da gerçekleşecek maç için heyecan dorukta. Karşılama 10 Eylül Salı günü saat 20.00'da başlayacak.

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Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRTSpor ekranından yayınlanacak.

Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları

GALATASARAY-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Anadolu Efes maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları
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