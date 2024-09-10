Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları

Basketbolda yeni sezon hazırlıkları sürerken Antaya'da hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Yeni sezonda iyi bir performans sergilemek isteyen iki takımın karşılaşması taraftarlar tarafından araştırılıyor. İşte GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları