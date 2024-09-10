Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
13:32
Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? GS-Anadolu Efes hazırlık maçı canlı yayın detayları
Galatasaray Türkiye Basketbol Ligi başlamadan önce Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. 17.TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası kapsamında gerçekleşecek maç için basketbol severler ekranları başında yerlerini aldı. Geçtiğimiz sezonun iddialı takımları bu sezona hızlı bir giriş yapmak için hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilemek istiyor. Maçın detayları araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Anadolu Efes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?