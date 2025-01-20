Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak merak konusu. Futbolseverlerin ekran başında yerini aldığı karşılaşma oldukça kritik. Son şansların değerlendirildiği ligde üst tura çıkmanın tek yolu ipleri sıkı tutmak. Osimhen, Mertens, Barış Alper Yılmaz gibi yıldızlar izleniyor. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?