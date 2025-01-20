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Haberler Galeri Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11
Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:42

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Süper Lig liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar Avrupa sahasında da iddialı. 6. sırada yer alan temsilcimiz ilk 8 takımın içerisinde kalarak son 16 turuna doğrudan çıkmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde biletleri satışa çıkan Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşmasında heyecan dorukta. Gözler Ali Sami Yen Spor Kompleksine döndü. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak merak konusu. Futbolseverlerin ekran başında yerini aldığı karşılaşma oldukça kritik. Son şansların değerlendirildiği ligde üst tura çıkmanın tek yolu ipleri sıkı tutmak. Osimhen, Mertens, Barış Alper Yılmaz gibi yıldızlar izleniyor. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 7. maç haftasında Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak Salı günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

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Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği Avrupa maçı TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11

GALATASARAY'IN DİNAMO KİEV KARŞISINDA MUHTEMEL İLK 11'İ

Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11

SON KARŞILAŞMA AJAX!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 8. maçında Ajax deplasmanına konuk olacak. Sarı kırmızılılar bu maç sonucunda da ilk 8 takım arasında olmayı başarırsa son 16 turuna doğrudan kalmış olacak.

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