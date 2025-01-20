Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
16:42
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Dinamo Kiev muhtemel 11
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 7. maçında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Süper Lig liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar Avrupa sahasında da iddialı. 6. sırada yer alan temsilcimiz ilk 8 takımın içerisinde kalarak son 16 turuna doğrudan çıkmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde biletleri satışa çıkan Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşmasında heyecan dorukta. Gözler Ali Sami Yen Spor Kompleksine döndü. Peki; Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...